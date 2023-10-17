Украина перестала платить «переселенческие» 140 тысячам человек — министр объяснила, почему

Министерство социальной политики Украины после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали критериям. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 миллионов гривен в месяц.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью Forbes.

В августе Кабинет министров изменил постановление о том, что человек более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки и т.п.) теряет право на выплаты. В ходе проверок было выявлено около 112 тысяч таких украинцев.

Кроме этого, министерство ежемесячно проводит проверки в отношении людей, вернувшихся в свое постоянное место проживания или имеющих собственное жилье — таких было 12 тысяч.

Еще 9500 обнаружены умершими, и еще 9800 человек проживали на территории, находившихся под оккупацией или в близких к линии фронта, но сейчас там не ведутся активные боевые действия и переезд не дает право на получение выплаты ВПЛ.

Также в Минсоцполитики зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 тысяч гривен. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 тысяч гривен.

«Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 миллионов гривен», — объяснила Жолнович.



Сейчас ВПЛ могут получить выплаты только на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть при условии неудовлетворительного имущественного положения.



«Цель таких выплат — реинтеграция человека на новой территории, но этот процесс не может длиться бесконечно. За полгода человек может найти себе работу, во время войны это тем более необходимо делать. Разделяю позицию президента, что люди сейчас должны или воевать, или работать», — сказала Жолнович.



Человек и далее может получать льготы, если на то есть основания — инвалидность, бедность и тому подобное, но уже без привязки к статусу ВПЛ. Министерство реинтеграции разрабатывает закон, чтобы ограничить статус переселенца до пяти лет, добавила министр.