Оккупационные власти части Запорожской области, которая временно не пребывает под контролем Украины, намерены с начала 2024 года отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту, пишет пропагандистское издание ТАСС.



Про нарушение 55-й статьи Женевской конвенции от 12 августа 1949, заявил «глава» региона Евгений Балицкий. По словам так званого губернатора, некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства.



Именно поэтому, для ускорения процесса, оккупанты в Запорожской области намерены принять более жесткие меры. Напомним, российская армия сейчас удерживает в плену около полтысячи жителей Мелитополя в Запорожье.