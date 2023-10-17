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Україна перестала платити «переселенські» 140 тисячам людей — міністр пояснила, чому

17 жовтня 2023, 20:58

Україна перестала платити «переселенські» 140 тисячам людей — міністр пояснила, чому

Міністерство соціальної політики України після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали критеріям. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 мільйонів гривень на місяць.

Про це розповіла міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю Forbes.

У серпні Кабінет міністрів змінив ухвалу про те, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо) втрачає право на виплати. У ході перевірок було виявлено близько 112 тисяч таких українців.

Крім цього, міністерство щомісяця проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного місця проживання або мають власне житло — таких було 12 тисяч.

Ще 9500 виявлено померлими, і ще 9800 осіб проживали на території, що перебували під окупацією або близькими до лінії фронту, але зараз там не ведуться активні бойові дії та переїзд не дає право на отримання виплати ВПО.

Також у Мінсоцполітики зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 тисяч гривень. Ще 80 людей купили квартири чи земельні ділянки більш як на 100 тисяч гривень.

«Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 мільйона гривень», — пояснила Жолнович.

Наразі ВПО можуть отримати виплати лише на шість місяців з можливістю продовження ще на шість за умови незадовільного майнового стану.

«Метою таких виплат є реінтеграція людини на новій території, але цей процес не може тривати нескінченно. За півроку людина може знайти собі роботу, під час війни це тим більше потрібно робити. Поділяю позицію президента, що люди зараз мають чи воювати, чи працювати», — сказала Жолнович.

Людина й надалі може отримувати пільги, якщо на це є підстави — інвалідність, бідність тощо, але вже без прив'язки до статусу ВПО. Міністерство реінтеграції розробляє закон аби обмежити статус переселенця до п'яти років, додала міністр.

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