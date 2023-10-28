Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 октября

Общество



На бывшего народного депутата от уже несуществующей «Партии регионов» и российского коллаборанта Олега Царева было совершено нападение. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.



В оккупированных районах юга и востока Украины остановлена работа телеком-операторов и интернет-провайдеров «Крымтелеком», «Миранда-медиа» и «МирТелеком».



В Мариуполе оккупанты издали распоряжение о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов. Так, они формируют рабочие группы, которые будут ходить и выявлять владельцев. При их отсутствии, будут заносить дом в соответствующий список.



Права человека



Так называемый «суд ДНР» приговорил военнослужащего полка «Азов» Сергея Пюркова к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в «убийстве мирных жителей Мариуполя».



Еще одного пленного военнослужащего полка «Азов» Евгения Савельева приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в «убийстве гражданского в Мариуполе весной 2022 года».



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что за минувшую неделю от подрыва на минах пострадали двое детей – в Северодонецке и Кременной. Обоих пострадавших отправили на лечение в Москву.



Несмотря на ежедневные обстрелы и приближение зимы в Авдеевке, местное население неохотно соглашается на эвакуацию. В настоящее время в городе остается 1598 человек. Российская армия продолжает атаковать Авдеевку из разных типов вооружения.



В Бердянске Запорожской области 23 октября движение сопротивления подорвало автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. О подрыве этой машины в Бердянске ранее сообщали и российские источники, утверждая, что погиб только один военный.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки от обстрелов пострадали два человека.

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