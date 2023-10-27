На оккупированных территориях IT-армия остановила работу провайдеров — Федоров

Во временно оккупированных районах юга и востока Украины остановлена работа крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«IТ-Армия остановила работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях», — написал он.



По словам Федорова, под киберудар попали компании «Крымтелеком», «Миранда-медиа» и «МирТелеком». Сейчас коммуникации оккупационных войск в Крыму и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей частично парализованы.



Министр отметил, что ИТ-армия увеличивает мощь и готовится к следующим операциям.



Напомним, в оккупированном Крыму заявили, что интернет-провайдеры полуострова подверглись массовой хакерской атаке.