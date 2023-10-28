Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 жовтня

Суспільство



На колишнього народного депутата від вже неіснуючої Партії регіонів і російського колаборанта Олега Царьова було скоєно напад. Він госпіталізований у тяжкому стані.



В окупованих районах півдня та сходу України зупинено роботу телеком-операторів та інтернет-провайдерів «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МірТелеком».



У Маріуполі окупанти видали розпорядження про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків. Так, вони формують робочі групи, які ходитимуть та виявлятимуть власників. За їх відсутності будуть заносити будинок у відповідний список.



Права людини



Так званий «суд ДНР» засудив військовослужбовця полку «Азов» Сергія Пюркова до 26 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у «вбивстві мирних жителів Маріуполя».



Ще одного полоненого військовослужбовця полку «Азов» Євгена Савельєва засудили до 25 років в'язниці за звинуваченням у «вбивстві цивільного в Маріуполі навесні 2022 року».



Бойові дії



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що за минулий тиждень від підриву на мінах постраждали двоє дітей – у Сєвєродонецьку та Кремінній. Обох постраждалих відправили на лікування до Москви.



Незважаючи на щоденні обстріли та наближення зими в Авдіївці, місцеве населення неохоче погоджується на евакуацію. Нині у місті залишається 1598 осіб. Російська армія продовжує атакувати Авдіївку із різних типів озброєння.



У Бердянську Запорізької області 23 жовтня рух опору підірвав автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Про підрив цієї машини в Бердянську раніше повідомляли і російські джерела, стверджуючи, що загинув лише один військовий.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу від обстрілу постраждали двоє людей.

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