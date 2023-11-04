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У Запорізькій та Херсонській областях під обстрілами поранено 14 людей за добу

04 листопада 2023, 09:57

У Запорізькій та Херсонській областях під обстрілами поранено 14 людей за добу

Населені пункти трьох українських областей суттєво постраждали за п'ятницю, 3 листопада, від російського обстрілу.

Окупаційні війська за п'ятницю, 3 листопада, випустили 516 снарядів по Херсонській області, поранено 5 людей.

 «Минулої доби противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. 5 людей отримали поранення», — повідомив голова ОВ Олександр Прокудін.

Херсоном ворог випустив 15 снарядів. Також зафіксовано 3 прильоти КАБ населеними пунктами Херсонщини.

Крім того, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області.

У Запорізькій області окупаційні війська атакували ракетою селище Зарічне, поранено 9 місцевих жителів.

«Окупанти вдарили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів — 4 чоловіків та 5 жінок. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу», — повідомив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко.

Він також зазначив, що минулої доби окупант завдав 126 ударів по 26 містам та селам Запорізької області.

Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єкти інфраструктури.

У Харківській області обстріли російських окупаційних військ зазнали прифронтових і прикордонних населених пунктів.

«За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано», — повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

За його словами, внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено будівлю олійноекстракційного заводу та фундамент раніше зруйнованого житлового будинку. Околицями Куп'янська окупанти завдали ракетного удару. 

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