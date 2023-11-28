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Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 ноября

28 ноября 2023, 23:31

Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 ноября

Политика

В Госдепартаменте США считают, что на данном этапе войны вести переговоры с РФ для Украины бессмысленно, пишет немецкое издание BILD. По словам представителя Госдепа, российская сторона считает, что «нужно подождать ещё как минимум год или больше, прежде чем рассматривать вопрос о прекращении войны», поэтому Украине было бы «бессмысленно» вести такие переговоры с Россией.

Во временно оккупированном Мариуполе установят памятник уроженцу Иркутска Эдуарду Дьяконову, который брал участие в захвате города и убийстве мирных людей.

Общество

Представителям оккупационных «администраций» приказано усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне подготовки к так называемым выборам президента России.

Почти 81 тысячи абонентов на захваченной РФ территории Донецкой области все еще остаются без энергоснабжения после прошедшего урагана. Восстановительные работы продолжаются, и по состоянию на утро 28 ноября остаются обесточенными 826 трансформаторных подстанций.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки получили девять человек, повреждены 27 жилых домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают терять живую силу на Таврическом направлении. Все больше случаев, когда солдаты РФ отказываются идти в наступление, а российское командование бросает в мясные штурмы «зеков», сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

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