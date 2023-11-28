В оккупированном Мариуполе установят памятник российскому военному, который убивал мирных граждан

Во временно оккупированном Мариуполе установят памятник уроженцу Иркутска Эдуарду Дьяконову, который брал участие в захвате города и убийстве мирных людей. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета и областном правительстве Иркутска.



Отмечается, что в городе захватчики устанавливают «аллею героев», именно здесь планируют установить бюст российского военного Эдуарда Дьяконова. Он принимал участие в полномасштабной войне против Украины, в марте 2022 года погиб в Мариуполе.



В Иркутске поощряют возможность установление памятника «герою России» Дьяковнову.



«Аллея находится на проспекте Ленина — центральной улице Мариуполя. Территорию благоустроят, высадят деревья. Недавно в Мариуполе побывала мама Эдуарда Дьяконова. Она приняла участие в согласовании проекта», сообщила начальник управления губернатора Иркутской области Ольга Куриленкова.



Эдуард Дьяконов служил по контракту радистом-разведчиком в 57-й отдельной роте специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии.



Напомним, в оккупированном Симферополе появился мемориал ЧВК «Вагнер».