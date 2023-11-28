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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада

28 листопада 2023, 23:31

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада

Політика

 У Держдепартаменті США вважають, що на цьому етапі війни вести переговори з РФ для України безглуздо, пише німецьке видання BILD. За словами представника Держдепу, російська сторона вважає, що «потрібно почекати ще як мінімум рік чи більше, перш ніж розглядати питання про припинення війни», тому Україні було б безглуздо вести такі переговори з Росією.

У тимчасово окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник уродженцю Іркутська Едуарду Дьяконову, який брав участь у захопленні міста та вбивстві мирних людей.

Суспільство

Представникам окупаційних адміністрацій наказано посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі підготовки до так званих виборів президента Росії.

Майже 81 тисяча абонентів на захопленій РФ території Донецької області все ще залишаються без енергопостачання після урагану. Відновлювальні роботи продовжуються, і станом на ранок 28 листопада залишаються знеструмленими 826 трансформаторних підстанцій.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу поранення за добу отримали дев'ять осіб, пошкоджено 27 житлових будинків, а також п'ять об'єктів цивільної інфраструктури.

Російські окупанти продовжують втрачати живу силу на Таврійському напрямі. Дедалі більше випадків, коли солдати РФ відмовляються йти у наступ, а російське командування кидає у м'ясні штурми «зеків», повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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