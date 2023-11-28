США: Переговоры Украины с Россией о прекращении войны будут «бессмысленными»

В Госдепартаменте США считают, что на данном этапе войны вести переговоры с РФ для Украины бессмысленно. Об этом пишет немецкое издание BILD.



«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова участвовать в предметных, реальных мирных переговорах», — заявил представитель Госдепартамента США.



По его словам, похоже, что российская сторона считает, что «нужно подождать ещё как минимум год или больше, прежде чем рассматривать вопрос о прекращении войны», поэтому Украине было бы «бессмысленно» вести такие переговоры с Россией.



Как отметил спикер, в таком случае это был бы не диалог, а «монолог о капитуляции». Правительство США, по его словам, в любом случае не может принимать решения за Украину.



Напомним, что Северная Корея стала одним из наиболее значительных поставщиков оружия для РФ. Страна-оккупант уже получила более миллиона артиллерийских снарядов из Северной Кореи.



Позже стало известно, что президент России утвердил рост расходов на армию до рекордных показателей. Такого не было со времен СССР. А ночью 25 ноября россияне выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа «Шахед».