Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 декабря

Общество



Сильный пожар произошел на заводе специализированных автомобилей в Москве вечером 3 декабря. Возгорание в трехэтажном здании предприятия около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву), площадь уже составляет около 1000 квадратных метров и быстро увеличивается. Прибывшие пожарные пытаются локализовать огонь.



За месяц со временно оккупированной Херсонщины россияне депортировали сто украинцев. По данным ЦНС, депортация происходит под видом эвакуации. Отмечается, что списки «эвакуации» представляются из жителей, которых россияне подозревают в нелояльности.



Боевые действия



Российская армия пытается выйти на Авдеевский коксохимический завод, однако ей это не удается, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Сейчас самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.



2 декабря в сети появилось видео, как российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военных в селе Степное Донецкой области. Виталий Барабаш сообщил, что россияне, которые расстреляли пленных украинских военнослужащих, уже ликвидированы. По его словам, украинские военные сдались в плен из-за отсутствия боекомплекта.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки получили 10 человек, в том числе двое подростков, повреждены 13 жилых домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.



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