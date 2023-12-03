Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 грудня

Суспільство



Сильна пожежа сталася на заводі спеціалізованих автомобілів у Москві увечері 3 грудня. Займання у триповерховій будівлі підприємства близько 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом), площа горіння вже становить близько 1000 квадратних метрів та швидко збільшується. Пожежники намагаються локалізувати вогонь.



За місяць із тимчасово окупованої Херсонщини росіяни депортували сто українців. За даними ЦНС, депортація відбувається під виглядом евакуації. Зазначається, що списки «евакуації» надаються з мешканців, яких росіяни підозрюють у нелояльності.



Бойові дії



Російська армія намагається вийти на Авдіївський коксохімічний завод, проте це не вдається, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Нині найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.



2 грудня у мережі з'явилося відео, як російські окупанти розстріляли беззбройних українських військових у селі Степове на Донеччині. Віталій Барабаш повідомив, що росіяни, які розстріляли полонених українських військовослужбовців, уже ліквідовані. За його словами, українські військові здалися в полон через відсутність боєкомплекту.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення за добу отримали 10 осіб, у тому числі двоє підлітків, пошкоджено 13 житлових домобудів, а також чотири об'єкти цивільної інфраструктури.



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