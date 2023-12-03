Россияне штурмуют Авдеевский коксохим, иногда доходят почти до забора завода — Барабаш

Российская армия пытается выйти на Авдеевский коксохимический завод, однако ей это не удается. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Не оставляют попыток штурмовать коксохимический завод, лезут и днем, и ночью. Иногда доходят почти до забора завода, но дальше им не удается проходить. Очень горячо в том направлении, они лезут почти постоянно», — отметил он.



По мнению главы Авдеевской МВА, россияне полагают, что в предприятии много укреплений и подземных хранилищ. Да, коксохим напоминает им Азовсталь, что в оккупированном Мариуполе. Однако политик отметил, что «они (укрепления – ред.) есть, но их в разы меньше».



Барабаш добавил, что сейчас самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.



«Враг пытается штурмовать, бросает множество личного состава», — резюмировал он.



Напомним, оккупанты на протяжение суток обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В частности, ударили по Авдеевке.