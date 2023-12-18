Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 декабря

Права человека



Росгвардейцы задержали на подконтрольной РФ части Донецкой области шесть человек. Их обвиняют в «пособничестве ВСУ». При задержании якобы изъяты боеприпасы к стрелковому оружию, арбалет, электрошокер, бинокль и электронные носители информации.



Экс-майор Главного управления Генерального штаба России (ГРУ) и инструктор частной военной компании «Вагнер» прибыл в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах, чтобы дать показания о военных преступлениях России в Украине.



Общество



В Левобережном районе Мариуполя российские захватчики планируют построить коттеджный городок. До полномасштабного вторжения россиян здесь находилось более 130 домов мариупольцев. Все их захватчики разрушили массированными обстрелами во время блокады города.



Фильтровальная станция, питающая водой оккупированные Донецк, Ясиноватую и часть Макеввки, обесточена из-за боевых действий. В целом, из-за неблагоприятной погоды на данный момент обесточено 138 тысяч абонентов на подконтрольной РФ части Донецкой области.



Боевые действия



В Белгородской области (Россия) на противотанковой мине подорвался российский танк Т-80. Танкист погиб, также есть раненый.

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