Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 грудня

Права людини



Росгвардійці затримали на підконтрольній РФ частині Донецької області шістьох людей. Їх звинувачують у «пособництві ЗСУ». Під час затримання нібито вилучено боєприпаси до стрілецької зброї, арбалет, електрошокер, бінокль та електронні носії інформації.



Екс-майор Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) та інструктор приватної військової компанії «Вагнер» прибув до Амстердама і попросив політичного притулку в Нідерландах, щоб дати свідчення про військові злочини Росії в Україні.



Суспільство



У Лівобережному районі Маріуполя російські загарбники планують збудувати котеджне містечко. До повномасштабного вторгнення росіян тут було понад 130 будинків маріупольців. Усі їх загарбники зруйнували масованим обстрілом під час блокади міста.



Фільтрувальна станція, що живить водою окуповані Донецьк, Ясинувату та частину Макіївки, знеструмлена через бойові дії. Загалом через несприятливу погоду наразі знеструмлено 138 тисяч абонентів на підконтрольній РФ частині Донецької області.



Бойові дії



У Білгородській області (Росія) на протитанковій міні підірвався російський танк Т-80. Танкіст загинув, також є поранений.

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