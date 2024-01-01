Лисичанск обстреляли на Новый год. Сообщают о попадании в расположение военных РФ

В новогоднюю ночь был нанесен удар по оккупированному Лисичанску. Сообщают о попадании в училище, в котором базировались российские военные, пишет информационное агентство так званого «ЛНР».



Факт удара по Лисичанску в Луганской области подтверждает оккупационная администрация города.



«В 00:40 (23:40 по Киеву — Ред.) улицы города озарили разрывы снарядов. <…> Но даже чудеса в новом году на нашей стороне — в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал», — говорится в сообщении.



Вместе с тем телеграм-канал Russia no context пишет, что ВСУ нанесли украинский ракетный удар по расположению казачьего добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-16). Они базировались в 94-м училище в Лисичанске.

Место базирования казачьего добровольческого отряда 'Кубань' (БАРС-16). Фото: Telegram

Ранее стало известно, что военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билынского опубликовали видео ударов по российским оккупантам с помощью дронов и артиллерии.