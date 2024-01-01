Лисичанськ обстріляли на Новий рік. Повідомляють про влучання в розташування військових РФ

У новорічну ніч було завдано удару по окупованому Лисичанську. Повідомляють про влучання в училище, в якому базувалися російські військові, пише інформаційне агентство так званого «ЛНР».



Факт удару по Лисичанську на Луганщині підтверджує окупаційна адміністрація міста.



«О 00:40 (23:40 за Києвом – Ред.) вулиці міста осяяли розриви снарядів. <…> Але навіть дива у новому році на нашому боці — внаслідок обстрілу жоден мирний житель не постраждав», — йдеться у повідомленні.



Водночас телеграм-канал Russia no context пише, що ЗСУ завдали українського ракетного удару по розташуванню козачого добровольчого загону «Кубань» (БАРС-16). Вони базувалися у 94-му училищі у Лисичанську.

Місце базування козачого добровольчого загону Кубань (БАРС-16). Фото: Telegram

Раніше стало відомо, що військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського опублікували відео ударів по російських окупантах за допомогою дронів і артилерії.