В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек

Игорь Клименко, министр МВД. Фото: кадр из видео

За 2023 год было 43 случая ДТП на блокпостах, в результате аварий 10 человек погибли, 39 получили ранения, рассказал министр МВД Игорь Клименко.



«Причина этого в основном — состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения водителя, превышение скорости», — отметил Министр внутренних дел в интервью «Единым новостям».



В то же время Игорь Клименко призвал граждан тщательно соблюдать правила проезда через блокпосты.



Напомним, 19 декабря, в селе Вистова произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, в результате столкновения часть автомобиля КАМАЗ повисла над мостом.



Позже, 26 декабря, в Днепровском районе возле поселка Васильевка утром столкнулись шесть автомобилей, один из них — грузовик. В результате ДТП травмированы шесть человек.



На следующий день, около 15.30 на одной из улиц Покровска произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла.



А после Нового года, 1 января, в Славянске нетрезвый водитель предлагал патрульным взятку.