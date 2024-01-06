У 2023 році на блокпостах загинуло 10 людей

Ігор Клименко, міністр МВС. Фото: кадр із відео

За 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, внаслідок аварій 10 людей загинули, 39 отримали поранення, розповів міністр МВС Ігор Клименко.



«Причина цього в основному — стан алкогольного сп’яніння або наркотичного сп’яніння водія, перевищення швидкості», — зазначив Міністр внутрішніх справ в інтерв’ю телемарафону «Єдини новини».



Водночас Ігор Клименко закликав громадян ретельно дотримуватись правил проїзду через блокпости.







Нагадаємо, 19 грудня, у селі Вистова сталася ДТП за участю легкового та вантажного автомобілів, внаслідок зіткнення частина автомобіля КАМАЗ повисла над мостом.



Пізніше, 26 грудня, у Дніпровському районі біля селища Василівка вранці зіткнулися шість автомобілів, один із них — вантажівка. Внаслідок ДТП травмовано шестеро людей.



Наступного дня, близько 15.30 на одній із вулиць Покровська сталася ДТП за участю трьох автомобілів та мотоцикла.



А після Нового року, 1 січня, у Слов'янську нетверезий водій пропонував патрульним хабар.