В Прикарпатье грузовик с женщиной внутри повис над мостом 

Спасатели достают женщину из грузовика. Фото: ГСЧС

Сегодня, 19 декабря, в селе Вистова Калушской территориальной громады произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей, в результате столкновения часть автомобиля КАМАЗ повисла над мостом.



Об аварии сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. ЧП произошло на автодороге Н-10 (Стрый-Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга).



Спасатели оперативно прибыли к месту вызова и с помощью автолестницы спасли женщину, находившеюся в кабине грузового автомобиля.

Спасатели достают женщину из грузовика. Фото: ГСЧС

Спасатели достают женщину из грузовика. Фото: ГСЧС

Спасатели достают женщину из грузовика. Фото: ГСЧС

«К счастью никто не пострадал, женщину осмотрели медики, состояние здоровья в норме», — заключили спасатели.



Напомним, возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП шесть человек погибли, еще пятеро — получили ранения.