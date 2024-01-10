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Полиция идентифицировала семь погибших в Покровском районе

10 января 2024, 12:24

Полиция идентифицировала семь погибших в Покровском районе

Криминалисты работают в Покровске. Фото: Полиция Донецкой области Криминалисты работают в Покровске. Фото: Полиция Донецкой области

Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъятых на местах ракетной атаки 6 января: четырех в Ровное и троих в Покровске. Об этом сообщили правоохранители Донецкой области.

«К настоящему времени удалось установить: четырех погибших в селе Ровное — трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет, 59-летняя бабушка. Трое — в Покровске — 34-летний мужчина и две женщины в возрасте 37 и 39 лет», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что идентификация продолжается. Полицейским предстоит установить личности еще четырех погибших.

Напомним, полиция Донецкой области опубликовала первые кадры работы парамедиков после атаки РФ по Покровску и Ровному Покровского района, 6 января. 

Также было опубликовано видео ракетного удара по местной больнице в Покровске, где в тот момент проходила операция

Ранее правоохранительные органы выяснили, что на месте происшествия найдено более 100 фрагментов человеческих тел.

Вследствие атаки оккупационных войск РФ по Покровску 6 января погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.

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