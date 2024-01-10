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Поліція ідентифікувала сім загиблих у Покровському районі

10 січня 2024, 12:24

Поліція ідентифікувала сім загиблих у Покровському районі

Криміналісти працюють у Покровську. Фото: Поліція Донецької області Криміналісти працюють у Покровську. Фото: Поліція Донецької області

Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, вилучених на місцях ракетної атаки 6 січня: чотирьох у Рівному та трьох у Покровську. Про це повідомили правоохоронці на Донеччині.

«Наразі вдалося встановити: чотирьох загиблих у с. Рівне – трирічна дівчинка, її тато та мама, 32 та 30 років, 59-річна бабуся. Троє — у Покровську — 34-річний чоловік та дві жінки віком 37 та 39 років», — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що ідентифікація продовжується. Поліцейські мають встановити особи ще чотирьох загиблих.

Нагадаємо, поліція Донецької області опублікувала перші кадри роботи парамедиків після атаки РФ по Покровську та Рівному Покровського району, 6 січня.

Також було опубліковано відео ракетного удару по місцевій лікарні у Покровську, де на той момент проходила операція.

Раніше правоохоронці з'ясували, що на місці події знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.

Внаслідок атаки окупаційних військ РФ по Покровську 6 січня загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки.

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