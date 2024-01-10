Удар по Покровскому району: тип ракет устанавливает экспертиза

Покровск. Фото: Новости Донбасса

Российские солдаты ударили по Покровскому району Донецкой области 6 января. В результате массированного обстрела 11 жителей погибли, еще 10 — получили ранения. В Донецкой прокуратуре рассказали, каким оружием россияне атаковали район. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



«По предварительным данным, город Покровск и село Ровное 6 января 2024 года российские войска атаковали баллистическими ракетами, вероятно типа «Искандер», — сообщила Медведева.

По ее словам, окончательный тип средств поражения будет определен после проведения соответствующей экспертизы, которая продлится минимум месяц.

6 января войска РФ ударили ракетами по Покровску и нахоядщемуся рядом селу Ровное.



Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате удара. Еще 10 человек были ранены. Также «Новости Донбасса» писали, что в результате удара по Покровску погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.



8 января в Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Найдено более 100 фрагментов человеческих тел, продолжаются экспертизы.