Удар по Покровському району: тип ракет встановлює експертиза

Покровськ. Фото: Новини Донбасу

Російські солдати вдарили по Покровському району Донецької області 6 січня. Внаслідок масованого обстрілу 11 мешканців загинули, ще 10 — отримали поранення. У Донецькій прокуратурі розповіли, якою зброєю росіяни атакували район. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речник Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.



«За попередніми даними, місто Покровськ та село Рівне 6 січня 2024 року російські війська атакували балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», — повідомила Медведєва.

За її словами, остаточний тип засобів ураження буде визначено після проведення відповідної експертизи, яка триватиме щонайменше місяць.

6 січня війська РФ вдарили ракетами по Покровську і селу Рівне , що знаходиться поруч.



Попередньо 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок удару. Ще 10 людей було поранено. Також «Новини Донбасу» писали, що внаслідок удару по Покровську загинули четверо членів родини переселенців із Авдіївки.



8 січня у Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Знайдено понад 100 фрагментів людських тіл, продовжуються експертизи.