Российские оккупанты пытаются выйти на рубеж канала Северский Донец — Донбасс

На востоке Украины российские оккупационные войска продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские военные на всех направлениях держат оборону.



«Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска. Благодаря действиям наших защитников, враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия, прежде всего, за счет человеческого ресурса», — написал Сырский в Telegram.



Он отметил, что на Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец, осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы.



«Кроме того, перемещает с территории РФ в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения. Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Ямполь», — сообщил Сырский.



Кроме этого оккупанты готовятся снова наступать на Северском направлении, для этого они перемещают штурмовые подразделения.



В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец – Донбасс.



«С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки с привлечением подразделений "добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.