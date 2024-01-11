На Донетчине из-за обстрелов россиян обесточены две шахты: горняков вывели на поверхность

Из-за обстрелов российских войск в Донецкой области бытовые потребили и предприятия остаются без света. В частности, две шахты в регионе обесточены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В течение дня неоднократно под обстрел попадали высоковольтные линии Донецкой области. В результате обесточились бытовые потребители, две шахты», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что 5 рабочих вывели на поверхность.



Напомним, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Донецкой области 7 января была обесточена шахта и повреждено оборудование на территории теплоэлектростанции.