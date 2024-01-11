Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки

11 января 2024, 10:57

Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки

В Донецкой области из-за российского обстрела за минувшие сутки разрушено множество домов. Фото: Донецкая ОВА В Донецкой области из-за российского обстрела за минувшие сутки разрушено множество домов. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты в семи громадах Донецкой области оказались под обстрелом оккупантов в течение прошедших суток. Об этом сегодня утром сообщил глава Донецкая областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что в Авдеевке ночью происходили единичные обстрелы, а утром — массированный артобстрел.  

В Марьинской громаде под огнем оккупантов оказались Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка.  

В Кураховской громаде в зоне поражения была промзона.

Ночью россияне ударили по Мирнограду — повредили лицей.

В Константиновской громаде Краматорского района были обстреляны Белая Гора, Предтечино, Александро-Шультино, Марково и Дилиевка.  

В Лиманской громаде поврежден дом в Ямполе, под огонь россиян попали Торское и Заречное.

В Торецкой громаде в Зализном погиб человек, поврежден дом. Еще один дом поврежден в Щербиновке.  

В Часовоярской громаде повреждены шесть частных домов и две многоэтажки.  

В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка, в Звановской — Переездное и Верхнекаменное. В Северске повреждены четвре дома.

Всего за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один житель Донетчины, говорится в сообщении главы ОВА.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Донецкая область обстрелы разрушения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:57
Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки
09:58
За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более сотни раз
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
15:45
Оккупанты провели фильтрацию жителей Рубежного из-за падения собственной бомбы — ЦНС
13:15
Специально для войны РФ в Украине Иран разработал новый дрон-камикадзе — Sky News
11:10
Оккупанты впервые атаковали Никополь дронами-камикадзе с камерами ночного видения
10:15
Россия хочет создать 15-километровую «буферную зону» в Харьковской области — ISW
09:59
Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска
09:45
Фото последствий удара по детскому центру опубликовала Харьковская ОВА
08:30
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами — Белый дом
08:00
Оккупанты обстреляли Харьков, есть повреждения
23:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 января
23:05
Возглавили администрацию Северодонецка так называемой «ЛНР»: трое коллаборантов получили подозрение
21:21
Захватчики на ВОТ заставляют детей писать письма солдатам РФ — ЦНС
20:48
Во временно оккупированной Горловке погиб мужчина
16:40
В Италии отменили скандальную выставку о «расцвете» Мариуполя в оккупации — МИД
все новости
13:31
Чиновником Ленобласти стал воевавший в Украине наркоторговец — СМИ
12:55
На Шмыгаля составили протокол в агентстве по предотвращению коррупции
12:34
На Донетчине из-за обстрелов россиян обесточены две шахты: горняков вывели на поверхность
12:18
КНДР может продать России новый тип тактических управляемых ракет
11:50
В Минэнерго рассказали о ситуации с отключением света
11:05
Плацдарм в Крынках стал одной из крупнейших ловушек для ВС РФ за всю войну — аналитик BILD
10:57
Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки
10:45
Армия РФ ударила по Гродовке ракетами С-300: есть повреждения
10:33
В Донецкой области задержали коллаборантку: женщина проезжала по 100 км ежедневно для выявления позиций ВСУ
10:13
Россияне за сутки на Таврическом направлении потеряли почти 500 солдат и 45 единиц техники
09:58
За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более сотни раз
09:38
Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба прибыли в Эстонию
09:25
США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ — Bloomberg
08:59
В российской Калуге из-за атаки дрона повреждена наносная станция
08:52
Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции
08:44
За сутки на Донетчине оккупанты убили одного гражданского
08:25
Марьяна Безуглая сообщила о выходе из фракции и партии «Слуга народа»
08:15
Над территорией РФ сбили четыре беспилотника
08:00
Удар по Харькову: полиция опубликовала фото с места «прилета»
23:29
Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших
все новости
ВИДЕО
Пожар под Москвой. Фото: кадр из видео Под Москвой произошел крупный пожар: горел цех по производству полимерной продукции
11 января, 08:52
Пожар в Харькове после обстрела. Фото: соцсети Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших
10 января, 23:29
Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска
10 января, 09:59
Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Новости Донбасса В сети появились первые кадры помощи гражданским после атаки РФ в Покровском районе
09 января, 15:25
Удар HIMАRS по «Солнцепеку». Фото: кадр из видео ССО показало удар HIMАRS по российской системе «Солнцепек»
09 января, 12:30
Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку
09 января, 08:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама