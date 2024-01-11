Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки

В Донецкой области из-за российского обстрела за минувшие сутки разрушено множество домов. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты в семи громадах Донецкой области оказались под обстрелом оккупантов в течение прошедших суток. Об этом сегодня утром сообщил глава Донецкая областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что в Авдеевке ночью происходили единичные обстрелы, а утром — массированный артобстрел.

В Марьинской громаде под огнем оккупантов оказались Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка.



В Кураховской громаде в зоне поражения была промзона.



Ночью россияне ударили по Мирнограду — повредили лицей.

В Константиновской громаде Краматорского района были обстреляны Белая Гора, Предтечино, Александро-Шультино, Марково и Дилиевка.

В Лиманской громаде поврежден дом в Ямполе, под огонь россиян попали Торское и Заречное.



В Торецкой громаде в Зализном погиб человек, поврежден дом. Еще один дом поврежден в Щербиновке.



В Часовоярской громаде повреждены шесть частных домов и две многоэтажки.



В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка, в Звановской — Переездное и Верхнекаменное. В Северске повреждены четвре дома.



Всего за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один житель Донетчины, говорится в сообщении главы ОВА.