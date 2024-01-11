Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки

Населенные пункты в семи громадах Донецкой области оказались под обстрелом оккупантов в течение прошедших суток. Об этом сегодня утром сообщил глава Донецкая областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он отметил, что в Авдеевке ночью происходили единичные обстрелы, а утром — массированный артобстрел.
В Марьинской громаде под огнем оккупантов оказались Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка.
В Кураховской громаде в зоне поражения была промзона.
Ночью россияне ударили по Мирнограду — повредили лицей.
В Константиновской громаде Краматорского района были обстреляны Белая Гора, Предтечино, Александро-Шультино, Марково и Дилиевка.
В Лиманской громаде поврежден дом в Ямполе, под огонь россиян попали Торское и Заречное.
В Торецкой громаде в Зализном погиб человек, поврежден дом. Еще один дом поврежден в Щербиновке.
В Часовоярской громаде повреждены шесть частных домов и две многоэтажки.
В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка, в Звановской — Переездное и Верхнекаменное. В Северске повреждены четвре дома.
Всего за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один житель Донетчины, говорится в сообщении главы ОВА.