Російські окупанти намагаються вийти на кордон каналу Сіверський Донець — Донбас

На сході України російські окупаційні війська продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові на всіх напрямках тримають оборону.



«Окупанти не залишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп'янського лісу та захопити Сіньківку, маючи на меті блокування Куп'янська. Завдяки діям наших захисників ворог зазнає значних втрат. Незважаючи на це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу», — написав Сирський у Telegram.



Він зазначив, що на Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець, здійснює інтенсивні артилерійські обстріли.



«Крім того, переміщає з території РФ у цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування. Срібне лісництво продовжує залишатися одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На цьому напрямі робляться безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки у напрямках Діброва, Торське та Ямпіль», — повідомив Сирський.



Крім цього, окупанти готуються знову наступати на Сіверському напрямку, для цього вони переміщують штурмові підрозділи.



У районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на кордон каналу Сіверський Донець – Донбас.



«З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки із залученням підрозділів "добровольчого корпусу". Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часовий Яр і відновити втрачене становище в районах каскаду озер на схід від Клещіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілельні частини зі складу північного флоту», — наголосив командувач Сухопутних військ.