Оккупированная Макеевка под обстрелом: ранена женщина, разрушены дома

Утром 12 января под обстрел попала оккупированная Макеевка Донецкой области. В группировке «ДНР» утверждают, что в результате обстрела разрушены или повреждены несколько жилых домов в Червоногвардейском районе. Ранена женщина.

Под огнем оказались многоквартирные и частные жилые дома по Цимлянскому переулку и улице Уборевича.

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 11 января, атаковали Донецкую область. Три громады были обстреляны со стороны россиян, есть повреждения, однако в результате этого ни один гражданский не пострадал.



Также в 1:30 ночи 12 января оккупанты подвергли ракетному обстрелу Константиновку — удар пришелся по территории больницы.