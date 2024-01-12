Окупована Макіївка під обстрілом: поранено жінку, зруйновано будинки

Вранці 12 січня під обстріл потрапила окупована Макіївка на Донеччині. У угрупуванні «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу зруйновано або пошкоджено кілька житлових будинків у Червоногвардійському районі. Поранена жінка.

Під вогнем опинилися багатоквартирні та приватні житлові будинки Цимлянським провулком та вулицею Уборевича.

Російські окупанти минулої доби, 11 січня, атакували Донецьку область. Три громади було обстріляно з боку росіян, є пошкодження, проте внаслідок цього жоден цивільний не постраждав.



Також о 1:30 ночі 12 січня окупанти зазнали ракетного обстрілу Костянтинівки — удар зазнав території лікарні.