Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль

В Херсоне во время российского обстрела погибли люди. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты обстреляли Херсон 12 января из артиллерии. Двое людей погибли. Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.

«12 января 2024 года около 12:00 военные РФ из артиллерии обстреляли город Херсон. В результате атаки погибли двое горожан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты накрыли артиллерией улицы города.

«На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается», — добавил он.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что после очередного обстрела жилых кварталов мирных граждан в Херсоне армией РФ один из российских снарядов разрушил частный дом. Видео попадания распространила Херсонская ОВА.