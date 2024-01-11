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В Донецке во время обстрела ранены 5 человек, повреждены дома, детский сад и школа

11 января 2024, 20:40

В Донецке во время обстрела ранены 5 человек, повреждены дома, детский сад и школа

В оккупированном Донецке вечером 11 января под обстрел попал Куйбышевский район. На данный момент известно о пяти раненых жителях. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР». У двух женщин состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси №10, а также двое мужчин в тяжелом состоянии.

По разным адресам произошло три пожара.  По улице Куйбышева горела кровля частного дома, газовая труба и два грузовых автомобиля. На данный момент пожары ликвидированы.

Также повреждены здание промышленного предприятия, два детских сада, школа, котельная.

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