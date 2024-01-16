Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен договорились о начале скрининга Украины для переговоров по членству в ЕС

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен. Фото: сайт ОП

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.



Отдельное внимание стороны уделили важности разблокирования решения о предоставлении нашей стране 50 млрд. евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года.



Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса по этому вопросу. Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе США будут заставлять Украину перейти от наступления к обороне.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что призывы «не эскалировать ситуацию» стоили многих жизней украинских военных.