Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу України для переговорів щодо членства в ЄС

16 січня 2024, 16:50

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу України для переговорів щодо членства в ЄС

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: сайт ОП Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: сайт ОП

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року.

Володимир Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу щодо цього питання. Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі США змушуватимуть Україну перейти від наступу до оборони.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що заклики «не ескалювати ситуацію» коштували багатьох життів українських військових.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн
Інше
переговори Членство в ЄС
Місця
Швейцарія Давос

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
08:30
У Німеччині спрогнозували війну Росії з НАТО — Bild
08:00
На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW
16:57
Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам» — ЗМІ
16:30
На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення — ЦНС
09:55
Частина Калінінського району окупованого Донецька залишилася без світла минулої ночі
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 січня
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
усі новини
18:18
Путін стверджує про мирні домовленості, зірвані півтора роки тому
17:21
СБУ: Серед проросійських бойовиків є ті, кого ЗСУ взяли в полон вже вдруге
16:50
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу України для переговорів щодо членства в ЄС
16:35
Заклики «не ескалювати ситуацію» коштували життя українських військових — Зеленський
15:57
Зеленський та Блінкен обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та США
15:45
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов'язаних
15:40
У Костянтинівці знову запрацював комп'ютерний томограф
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
14:45
«Укрзалізниця» визначила ТОП-5 найпопулярніших сполучень минулого року
13:59
У Міноборони РФ повідомили про атаку БПЛА над Брянською областю
13:45
Загарбники атакували ТЕС на Донеччині, на одній з прифронтових ТЕЦ сталася пожежа
13:08
Успіхи окупантів у районі Авдіївки малоймовірні найближчим часом – розвідка Британії
12:59
Ціллю безпілотників при атаці на Вороніж був військовий аеродром — ASTRA
12:44
Російські солдати знизили активність на лівому березі Дніпра
12:28
Із двох громад Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію
12:19
У Верховній Раді розглянуть законопроєкт щодо цифровізації в армії
12:15
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:59
Охоронець дитсадка у Запоріжжі наводив російські ракети на будинки українців
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
усі новини
ВІДЕО
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
16 січня, 11:40
HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса» HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»
16 січня, 08:55
У Воронежі рештки дрона впали на будинок. Скріншот відео У Воронежі вночі були вибухи, повідомляють про атаку безпілотників
16 січня, 08:00
«Вагнерівець» з Білорусі. Фото: СБУ «Вагнерівець» з Білорусі готував удари БпЛА Shahed по Києву
15 січня, 10:50
Удар по окупантах під Авдіївкою. Фото: кадр із відео ССО знищили групу противника поблизу Авдіївки
15 січня, 08:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама