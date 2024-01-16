Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу України для переговорів щодо членства в ЄС

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: сайт ОП

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.



Окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року.



Володимир Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу щодо цього питання. Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі США змушуватимуть Україну перейти від наступу до оборони.



Раніше Володимир Зеленський заявив, що заклики «не ескалювати ситуацію» коштували багатьох життів українських військових.