«Білі янголи» евакуювали з прифронтових територій близько 9 тисяч людей із початку війни

З початку повномасштабного російського вторгнення рятувальний підрозділ Національної поліції «Білі янголи» евакуювало з прифронтових територій близько 9 тисяч людей.



На сьогодні у підрозділі «Білі ангели», який було створено на Донеччині, працює 81 поліцейський у Херсонській, Донецькій, Харківській та Луганській областях. Це 22 поліцейські групи.



«Білі янголи» виїжджають туди, куди через постійні обстріли російських військ уже не їздять волонтери, а також завозять людям продукти, ліки.

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Водночас за останні два місяці до Донецької області повернулося з евакуації на дві тисячі більше мешканців, ніж евакуювалося за той же час.



Нагадаємо, з 3 січня 2024 року стартував новий етап евакуації мешканців Донецької області до Житомирської області.