Врачи борются за жизнь подростка, раненного в Горняке

В Горняке Донецкой области продолжается ликвидация последствий ракетного удара. В областной военной администрации рассказали о ситуации.



Как сообщалось, 24 января российские войска выпустили ракету «Искандер» по жилой застройке города. В результате взрыва здесь погибли два человека, девять получили ранения. Среди раненых 16-летний парень. Сейчас его состояние тяжелое, врачи в Днепре борются за его жизнь. Остальные раненые получили помощь и находятся в больнице Селидово.



На месте трагедии работают местные власти и коммунальщики, которые выдают людям строительные материалы и помогают закрывать выбитые окна.