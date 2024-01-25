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Врачи борются за жизнь подростка, раненного в Горняке

25 января 2024, 20:17

Врачи борются за жизнь подростка, раненного в Горняке

В Горняке Донецкой области продолжается ликвидация последствий ракетного удара. В областной военной администрации рассказали о ситуации.  

Как сообщалось, 24 января российские войска выпустили ракету «Искандер» по жилой застройке города. В результате взрыва здесь погибли два человека, девять получили ранения. Среди раненых 16-летний парень. Сейчас его состояние тяжелое, врачи в Днепре борются за его жизнь. Остальные раненые получили помощь и находятся в больнице Селидово.

На месте трагедии работают местные власти и коммунальщики, которые выдают людям строительные материалы и помогают закрывать выбитые окна.

 

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