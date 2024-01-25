Лікарі борються за життя підлітка, пораненого у Гірнику

У Гірнику Донецької області триває ліквідація наслідків ракетного удару. В обласній військовій адміністрації розповіли про ситуацію.



Як повідомлялося, 24 січня російські війська випустили ракету «Іскандер» із житлової забудови міста. Внаслідок вибуху тут загинули двоє людей, дев'ять отримали поранення. Серед поранених — 16-річний хлопець. Нині його стан тяжкий, лікарі у Дніпрі борються за його життя. Інші поранені отримали допомогу і перебувають у лікарні Селидове.



На місці трагедії працює місцева влада та комунальники, які видають людям будівельні матеріали та допомагають закривати вибиті вікна.