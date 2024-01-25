Крушение Ил-76: В российском списке якобы погибших военнопленных нашли имена тех, кто уже вернулся домой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в российском списке военнопленных, которые якобы находились на борту самолета Ил-76, есть граждане Украины, которых уже обменяли ранее.



«Да, мы нашли в списке украинских граждан, которые уже были ранее обменены», — цитирует омбудсмена Sky News.



В то же время в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном в четверг утром говорится, что по крайней мере один человек из этого списка уже был обменян 3 января.



Как сообщалось, утром в среду, 24 января, под российским Белгородом упал самолет Ил-76, на борту которого, по сообщениям российских СМИ, могли находиться украинские военнопленные



24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.



По факту крушения самолета российские силовики расследуют уголовное дело о теракте.



В ГУР МО указали, что в РФ официально через соответствующие органы не публикует списки военнопленных, которых должны были обменять 24 января, информацию намеренно публично вбрасывает российская пропаганда.