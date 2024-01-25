Аварія Іл-76: В російському списку нібито загиблих військовополонених знайшли імена тих, хто вже повернувся додому

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що у російському списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, є громадяни України, яких уже обміняли раніше.



«Так, ми знайшли у списку українських громадян, які вже були раніше обмінені», — цитує омбудсмена Sky News.



Водночас у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в четвер вранці йдеться про те, що принаймні одну людину з цього списку вже обміняли 3 січня.



Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені



24 січня у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому в Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збиванні літака.

У ГУР Міноборони підтвердили, що вчора справді мав відбутися обмін. Але заяву про те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.



За фактом аварії літака російські силовики розслідують кримінальну справу про теракт.



У ГУР МО вказали , що в РФ офіційно через відповідні органи не публікує списки військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, інформацію навмисне публічно вкидає російська пропаганда.