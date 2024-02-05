В этом году полицейские совершили уже более 30 рейсов в Авдеевку и эвакуировали 123 человека

Авдеевка под постоянными обстрелами РФ. Фото: кадр из видео

Из-за обострения ситуации в Авдеевке, количество желающих эвакуироваться увеличилось. Об этом рассказали в полиции Донецкой области.



Выбраться из города людям помогают экипажи «Белых Ангелов», которые пытаются вывезти как можно больше людей.







«Рискуя жизнью, стражи порядка объезжают все районы города и предлагают свою помощь. Однако некоторые жители даже после потери жилья и уговоров родственников, все равно отказываются уезжать», — говорится в отчете полиции.



Среди согласившихся на эвакуацию, оказалась местная жительница Ольга. Она до последнего колебалась, но «белым ангелам» удалось ее убедить.



Собрав самые необходимые вещи, женщина на бронированном автомобиле в сопровождении полицейских и работников ГСЧС покинула родной город.



«Главное, чтобы люди были в безопасности», – говорит участковый офицер полиции Дмитрий Соловий.



24 января, в прифронтовых населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.



В Авдеевке третий месяц сложная ситуация, единственная дорога, которая ведет в город постоянно обстреливается российскими войсками с помощью авиабомб и дронов.



Напомним, уже 2 февраля, в Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними, она касается 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад, находящихся под круглосуточным обстрелом войск РФ.