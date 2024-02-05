Цього року поліцейські здійснили вже понад 30 рейсів до Авдіївки та евакуювали 123 особи

Авдіївка під постійним обстрілом РФ. Фото: кадр із відео

Через загострення ситуації в Авдіївці кількість охочих евакуюватися збільшилася. Про це розповіли у поліції Донецької області.



Вибратися з міста людям допомагають екіпажі «Білих Янголів», які намагаються вивезти якнайбільше людей.







«Ризикуючи життям, правоохоронці об’їжджають усі райони міста та пропонують свою допомогу. Проте деякі жителі навіть після втрати житла та вмовлянь родичів все одно відмовляються виїжджати», — йдеться у звіті поліції.



Серед тих, хто погодився на евакуацію, опинилася місцева мешканка Ольга. Вона до останнього вагалася, але «білим янголам» вдалося її переконати.



Зібравши найнеобхідніші речі, жінка на броньованому автомобілі у супроводі поліцейських та працівників ДСНС покинула рідне місто.



«Головне, щоб люди були у безпеці», – каже дільничний офіцер поліції Дмитро Соловій.



24 січня, у прифронтових населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.



В Авдіївці третій місяць складна ситуація, єдина дорога, яка веде до міста, постійно обстрілюється російськими військами за допомогою авіабомб і дронів.



Нагадаємо, вже 2 лютого, в Донецькій області розпочався п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми, вона стосується 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад, що знаходяться під цілодобовим обстрілом військ РФ.