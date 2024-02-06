На оккупированной территории Донецкой области не хватает учителей. В группировке «ДНР» заявили, что в образовательных организациях вакантно 1169 ставок педагогических работников. При этом значительный дефицит учителей наблюдается в сельской местности и малых городах.



«Отсутствие служебного жилья для педагогов затрудняет приток кадров», — заявила так называемый «министр образования и науки ДНР» Ольга Колударова.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях.