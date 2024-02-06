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На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів

06 лютого 2024, 20:30

На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів

На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що в освітніх організаціях вакантно 1169 ставок педагогічних працівників. При цьому значний дефіцит вчителів спостерігається у сільській місцевості та малих містах.

«Відсутність службового житла для педагогів ускладнює приплив кадрів», - заявила так звана «міністерка освіти і науки ДНР» Ольга Колударова. 

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тому росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.

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