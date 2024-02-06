На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що в освітніх організаціях вакантно 1169 ставок педагогічних працівників. При цьому значний дефіцит вчителів спостерігається у сільській місцевості та малих містах.



«Відсутність службового житла для педагогів ускладнює приплив кадрів», - заявила так звана «міністерка освіти і науки ДНР» Ольга Колударова.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тому росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.