На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що в освітніх організаціях вакантно 1169 ставок педагогічних працівників. При цьому значний дефіцит вчителів спостерігається у сільській місцевості та малих містах.
«Відсутність службового житла для педагогів ускладнює приплив кадрів», - заявила так звана «міністерка освіти і науки ДНР» Ольга Колударова.
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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тому росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.