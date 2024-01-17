Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов

17 января 2024, 21:39

В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов

«Министерство образования и науки» группировки «ЛНР» требует изъять из библиотек образовательных организаций украиноязычную литературу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военнослужащий ВСУ Артем Карякин, известный в соцсетях по позывному «Східний».

Источники Карякина в «Минобразования ЛНР» поделились внутренним документом. В нем содержится обращение к руководителям профессиональных образовательных организаций оккупированной Луганской области с требованием изъять из библиотечных фондов украиноязычную литературу.

Также в документе напоминают о запрете использования любой литературы на украинском языке.

«Разумеется, для российских оккупантов любая литература на украинском языке является идеологической угрозой, но особое внимание в этом плане они уделяют образовательным учреждениям», — написал Карякин.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты использовали падение 8 января авиабомбы на временно оккупированное Рубежное в Луганской области для проведения фильтрации жителей в городе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Луганская область
Прочее
Образование Война Книги украинский язык
Организации
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 января
21:39
В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
14:51
Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа
11:40
В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
10:45
США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg
09:58
В Севастополе становится все меньше кораблей Черноморского флота РФ
09:25
Оккупанты продвинулись в районе Донецка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
11:54
Мощный взрыв прогремел в Киевском районе Донецка минувшей ночью
11:35
Силы сопротивления в Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой — ГУР
11:15
В оккупированном Мариуполе сносят дома, где живут люди
10:22
Украина получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ — Reuters
09:34
В Харьковской области подорвался мирный житель, его состояние тяжелое
все новости
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 января
22:55
В Давосе призвали усилить защиту экономики Украины
22:17
Россия значительно модернизировала крылатую ракету Х-101 — ГУР
21:39
В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов
20:44
В Германии депутаты проголосовали против передачи ракет Taurus Украине
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
19:29
Украинская ПВО сбила над Днепром российскую авиаракету Х-59
18:45
Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
17:21
Армия РФ ударила авиабомбой по селу под Харьковом: погибла пенсионерка и пострадали дети
16:56
В Авдеевке остается более 1100 человек, эвакуация населения продолжается
16:40
В Крыму слышны взрывы: местные сообщают о работе ПВО
16:30
Украина впервые успешно применила ночью «гибридную» ПВО проекта FrankenSAM — Камышин
15:58
У работников ТЦК нет права задерживать мужчин и проверять документы — Лубинец
15:12
Дания и Нидерланды оплатили и подготовили для ВСУ два танка Leopard-2
14:17
Россия ударила «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам
13:37
На Марьинском направлении уничтожили танк российских оккупантов
13:26
Войска РФ утром атаковали Херсон: один человек погиб, еще один —  получил ранения
13:15
Оккупанты атаковали дроном-камикадзе машину с детьми
13:12
Энергетики вернули свет после обстрелов 7 тысяч семей Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Пожар на заводе в Ростовской области. Фото: кадр из видео В Ростовской области горит полиэфирный завод
17 января, 11:30
Неизвестные в РФ сожгли несколько релейных шкафов. Фото: кадр из видео В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов
17 января, 08:50
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек
16 января, 12:15
Один из исторических символов Мариуполя при оккупантах приходит в упадок. Фото: Википедия В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
16 января, 11:40
HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса» HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса»
16 января, 08:55
В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников
16 января, 08:00

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама