В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов

«Министерство образования и науки» группировки «ЛНР» требует изъять из библиотек образовательных организаций украиноязычную литературу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военнослужащий ВСУ Артем Карякин, известный в соцсетях по позывному «Східний».



Источники Карякина в «Минобразования ЛНР» поделились внутренним документом. В нем содержится обращение к руководителям профессиональных образовательных организаций оккупированной Луганской области с требованием изъять из библиотечных фондов украиноязычную литературу.

Также в документе напоминают о запрете использования любой литературы на украинском языке.

«Разумеется, для российских оккупантов любая литература на украинском языке является идеологической угрозой, но особое внимание в этом плане они уделяют образовательным учреждениям», — написал Карякин.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты использовали падение 8 января авиабомбы на временно оккупированное Рубежное в Луганской области для проведения фильтрации жителей в городе.