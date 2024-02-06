Оккупанты сбросили на Авдеевку 37 КАБов и нанесли около 50 массированных обстрелов — Барабаш

Российские оккупанты за минувшие сутки, 5 февраля, сбросили на Авдеевку 37 КАБов и нанесли около 50 массированных артиллерийских обстрелов. Что касается ситуации, то диверсионные группы заходят в город, но уличных боев нет. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.



«Если говорить в общем, то ситуация очень сложная, очень напряженная. Если мы несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо, то сейчас очень сложно и где-то местами критично. Но это не означает, что все пропало. Враг очень большие силы бросает на наш город. Как таковых уличных боев в городе нет. Конечно, есть какие-то одиночные ДРГ, пытающиеся пройти в город, пройти по улицам», — рассказал он.



По словам Барабаша, линия обороны держится, однако российская армия продолжает давить.



«Конечно, если ДРГ зашла в город и ребята ее ликвидируют, то, конечно, идет стрелковый бой и у горожан создается впечатление, что это уже уличные бои, это единичные ДРГ», — добавил он.



По состоянию на 6 февраля в Авдеевке остается 945 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в Авдеевке Донецкой области ситуация напряженная, однако уличные бои не ведутся. Известно, что ВС РФ вошли в несколько домов дачного массива вблизи города.