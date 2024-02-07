DeepState: Российские войска оккупировали 18% Авдеевки

Российские войска продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.



Во вторник, 6 февраля, оккупанты перешли железнодорожный мост и теперь пытаются через частный сектор пробиться в сторону автобазы и знака у въезда в Авдеевку. Кроме того, ежедневно в город прибывает личный состав российских войск.



По данным аналитиков, российские военные оккупировали около 18% территории Авдеевки и продолжают давить на Силы обороны.

24 января, в прифронтовых населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.



В Авдеевке третий месяц сложная ситуация, единственная дорога, которая ведет в город постоянно обстреливается российскими войсками с помощью авиабомб и дронов.



Напомним, уже 2 февраля, в Донецкой области начался пятый этап принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними, она касается 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных громад, находящихся под круглосуточным обстрелом войск РФ.



Из-за обострения ситуации в Авдеевке, количество желающих эвакуироваться увеличилось.