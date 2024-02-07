Волонтер из Запорожья пострадал в Авдеевке: российский дрон атаковал машину

Уничтожена эвакуационная машина волонтера. Фото: Дмитрий Матюхин

В результате российской атаки в Авдеевке 6 февраля пострадал волонтер из Запорожья Владислав Маховский, приехавший в город для эвакуации местного населения. Об этом сообщил сам Маховский.



Мужчина получил ранение ноги. Его микроавтобус сгорел в результате атаки.



По словам Маховского, российский дрон атаковал его машину, когда он был в самом городе рядом с многоэтажным домом, из которого должен был вывезти людей.



На белом микроавтобусе волонтера был изображен красный крест и написано «Эвакуация». То есть, российский оператор дрона должен был видеть, что это не военная машина.

Владислав Маховский служит пастором в Церкви Спасения, он ездил в прифронтовую Авдеевку с 2015 года. С начала полномасштабного вторжения, мужчина почти каждую неделю ездил в рейсы, эвакуировал людей и привозил жителям города гуманитарную помощь.



Напомним, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в утренней сводке рассказал, что 6 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки и Острого.