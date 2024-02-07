  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Волонтер из Запорожья пострадал в Авдеевке: российский дрон атаковал машину

07 февраля 2024, 10:46

Волонтер из Запорожья пострадал в Авдеевке: российский дрон атаковал машину

Уничтожена эвакуационная машина волонтера. Фото: Дмитрий Матюхин Уничтожена эвакуационная машина волонтера. Фото: Дмитрий Матюхин

В результате российской атаки в Авдеевке 6 февраля пострадал волонтер из Запорожья Владислав Маховский, приехавший в город для эвакуации местного населения. Об этом сообщил сам Маховский.

Мужчина получил ранение ноги. Его микроавтобус сгорел в результате атаки.

По словам Маховского, российский дрон атаковал его машину, когда он был в самом городе рядом с многоэтажным домом, из которого должен был вывезти людей.

На белом микроавтобусе волонтера был изображен красный крест и написано «Эвакуация». То есть, российский оператор дрона должен был видеть, что это не военная машина.

Владислав Маховский служит пастором в Церкви Спасения, он ездил в прифронтовую Авдеевку с 2015 года. С начала полномасштабного вторжения, мужчина почти каждую неделю ездил в рейсы, эвакуировал людей и привозил жителям города гуманитарную помощь. 

Напомним, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в утренней сводке рассказал, что 6 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки и Острого.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Война пострадал волонтер
Места
Авдеевка Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:50
В Мариуполе сообщили о заминированных школах, детей и учителей отправили домой
11:58
Почти вся коммунальная техника в Новомосковске уничтожена из-за российской атаки
11:25
Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке
09:45
Утром россияне обстреляли Харьков, пострадала женщина
08:35
ПВО Украины уничтожила 12 ударных российских БПЛА из 15 — Генштаб
23:07
Главное за день. «ДНР» не хватает учителей. В Мариуполе собираются снести Дом связи
20:30
На оккупированной территории Донецкой области не хватает учителей
15:35
Мариуполь: россияне взялись демонтировать Дом связи и могут уничтожить уникальную мозаику
11:59
В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов
09:52
В РФ ожидается принудительная мобилизация после президентских выборов — Лысогор
08:30
В Авдеевке ситуация продолжает ухудшаться — DeepState
08:00
Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушена гостиница
23:18
Главное за день. Кремль угрожает Украине судами. В Лисичанске погиб «министр ЛНР»
21:35
До конца года Крымский мост не устоит — командующий ВМС Украины
18:45
В Донецке снова обещают подавать воду раз в день
12:59
В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях
12:40
«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске
11:51
Сколько территории Украины находится в оккупации: Зеленский дал ответ
23:33
Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска
20:15
Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
все новости
13:47
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении
12:59
На Львовщине зафиксирован «прилет» в промышленный объект, произошел пожар
12:50
В Мариуполе сообщили о заминированных школах, детей и учителей отправили домой
12:30
В Киеве значительно возросло количество пострадавших из-за ракетной атаки, есть погибшие
11:58
Почти вся коммунальная техника в Новомосковске уничтожена из-за российской атаки
11:49
Армия РФ за сутки атаковала шесть населенных пунктов Донетчины: повреждены дома
11:25
Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке
10:46
Волонтер из Запорожья пострадал в Авдеевке: российский дрон атаковал машину
10:45
Украинская ПВО сбила 44 воздушные цели из 64 — Воздушные силы ВСУ
09:50
Массированная ракетная атака: под удар России попали шесть регионов Украины
09:45
Утром россияне обстреляли Харьков, пострадала женщина
09:10
Турецкий производитель дронов Baykar начинает строительство завода в Украине
08:37
Оккупанты ударили по Николаеву: один человек погиб, повреждены жилые дома
08:35
ПВО Украины уничтожила 12 ударных российских БПЛА из 15 — Генштаб
08:26
Российская армия обстреляла Донецкую область: есть раненые
08:13
РФ утром атаковала Киев: левый берег частично без света, один человек травмирован
23:07
Главное за день. «ДНР» не хватает учителей. В Мариуполе собираются снести Дом связи
22:27
Ежедневно по Донецкой области оккупанты наносят до 2,5 тысяч ударов — Филашкин
21:46
Байден призвал сторонников Трампа в Конгрессе одуматься и не медлить с помощью Украине
20:30
На оккупированной территории Донецкой области не хватает учителей
все новости
ВИДЕО
Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке
07 февраля, 11:25
Уничтожена эвакуационная машина волонтера. Фото: Дмитрий Матюхин Волонтер из Запорожья пострадал в Авдеевке: российский дрон атаковал машину
07 февраля, 10:46
Спецоперация «Цитадель». Фото: кадр из видео Спецоперация «Цитадель»: ССО Украины уничтожили разведоборудование РФ на захваченной платформе в Черном море
06 февраля, 16:44
В Северской громаде Донетчины появилась питьевая вода: полтора года жители жили без водоснабжения В Северской громаде Донетчины появилась питьевая вода: полтора года жители жили без водоснабжения
06 февраля, 16:14
Авдеевка под постоянными обстрелами РФ. Фото: кадр из видео В этом году полицейские совершили уже более 30 рейсов в Авдеевку и эвакуировали 123 человека
05 февраля, 16:11
14 Штурмовая Бригада НГУ «Червона Калина». Фото: кадр из видео На запорожском направлении воюют все: от строителей до менеджеров, кроме министров ►
05 февраля, 14:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама