Авдіївка перетворюється на руїни — відео

Український журналіст Юрій Бутусов показав відео наслідків російських обстрілів у Авдіївці Донецької області. На відео зруйновані квартали мікрорайону «Хімік», будівля місцевої лікарні. Також показано знищену базу батальйону «Вовки Да Вінчі».



Усі будинки та будівлі напівзруйновані. На вулицях немає людей, хоча відомо, що ще кілька сотень людей все ж таки залишаються в Авдіївці. Місто більше схоже на руїни.

За даними аналітиків, російські військові окупували близько 18% території Авдіївки та продовжують тиснути на Сили оборони.



Через загострення ситуації в Авдіївці кількість охочих евакуюватися зросла.