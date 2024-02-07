В январе ООН зафиксировала 158 погибших украинцев в результате российских обстрелов

Российские вооруженные силы 7 февраля выпустили десятки ракет и беспилотников по целям по всей Украине. Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты подвергли артиллерийским и минометным обстрелам более 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Оружие или его обломки в результате перехвата привели к гибели, ранениям и повреждению гражданского имущества и инфраструктуры.



По данным местных властей, погибли по меньшей мере пять гражданских лиц, а десятки были ранены. Многие дома были повреждены или разрушены.



В Голосеевском районе Киева обломки ракеты попали в 18-этажный жилой дом, вызвав пожар, который разрушил квартиры на нескольких этажах и убил по меньшей мере четырех гражданских лиц.



В Николаеве ракета попала в район частной застройки, в результате чего погиб один местный житель, а десятки частных домов были значительно повреждены.



В опубликованном сегодня ежемесячном докладе о ситуации с защитой гражданского населения, Мониторинговая миссия ООН сообщила о дальнейшем увеличении количества гражданских потерь в результате широкомасштабных ракетных обстрелов и дроновых атак в городских районах по всей Украине.



В январе 2024 года Мониторинговая миссия задокументировала 641 случай убийства или ранения среди гражданских лиц (158 погибших и 483 раненых), что на 37% превышает данные за ноябрь 2023 года. В то же время количество пострадавших детей за тот же период выросло более чем вдвое: в январе погибли или были ранены 40 детей по сравнению с 18 пострадавшими в ноябре.



Количество погибших или раненых детей часто возрастает во время обстрелов далеких от линии фронта населенных пунктов, поскольку многие семьи эвакуировались из прифронтовых территорий. В течение почти двух лет широкомасштабного вторжения России в Украину погибло более 10 тысяч гражданских лиц и 20 тысяч человек получили ранения.